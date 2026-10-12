Bắt giữ 4 người nước ngoài trốn truy nã tại Đà Nẵng

Lực lượng Công an Đà Nẵng bàn giao những người bị truy nã cho các đơn vị Hàn Quốc và Mông Cổ. Ảnh: CACC

Ngày 12/10, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng), đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương bắt giữ thành công 4 kẻ truy nã quốc tế đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an Đà Nẵng về việc xác minh, truy bắt những kẻ truy nã quốc tế đang lẩn trốn tại Việt Nam, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng, phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành rà soát, xác minh thông tin, xác định nơi lưu trú của những người này trên địa bàn thành phố.

Sau quá trình xác minh, ngày 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường An Hải và Ngũ Hành Sơn bắt giữ thành công 3 kẻ truy nã quốc tế mang quốc tịch Hàn Quốc, gồm: Oh Kihoon (SN 1988), An Heejin (SN 1977) và Lee Jongmin (SN 1990).

Qua xác minh, Oh Kihoon nhập cảnh vào Việt Nam ngày 5/8/2026 qua sân bay quốc tế Đà Nẵng, lưu trú tại phường Ngũ Hành Sơn, bị INTERPOL truy nã về tội “Lừa đảo” liên quan đến lừa đảo tài chính qua mạng viễn thông.

An Heejin nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam ngày 14/7/2026, sau đó đến lưu trú tại phường An Hải, Đà Nẵng, bị truy nã về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Trong khi đó, Lee Jongmin nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam ngày 20/4/2026, lưu trú tại chung cư Monarchy, phường An Hải, bị truy nã về tội “Lừa đảo”.

Tiếp đó, ngày 5/10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Hòa Cường tổ chức bắt giữ ERDENEMUNKH BARKHAS (SN 1990, quốc tịch Mông Cổ).

Đây là kẻ bị INTERPOL truy nã quốc tế về tội “Lừa đảo” theo yêu cầu của Cảnh sát Mông Cổ.

Qua làm việc, ERDENEMUNKH BARKHAS khai nhận đã nhập cảnh vào Việt Nam ngày 27/10/2025 qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh An Giang theo diện du lịch.

Sau một thời gian lưu trú tại TP Hồ Chí Minh, người này di chuyển đến Đà Nẵng và đăng ký lưu trú tại phường Hòa Cường.

Công an Đà Nẵng cùng các lực lượng chức năng đã hoàn tất việc bàn giao 3 người cho Cảnh sát Hàn Quốc và 1 người cho Cảnh sát Mông Cổ tại Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.