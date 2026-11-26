Ngày 26/11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan vụ cướp tài sản xảy ra tại ký túc xá nam Trường Cao đẳng nghề Yên Bái (phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai).

Trước đó, khoảng 8h ngày 22/11, Công an phường Văn Phú tiếp nhận đơn trình báo của Trường Cao đẳng nghề Yên Bái về việc khoảng 2h cùng ngày, một nhóm đối tượng từ bên ngoài đột nhập vào phòng ở ký túc xá nam, đe dọa, hành hung một số học sinh, ép chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng và giao nộp tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Văn Phú phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai triển khai lực lượng xác minh, truy bắt các đối tượng.

Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng. Ảnh: CACC.

Đến 17h30 cùng ngày, lực lượng chức năng bắt giữ Mai Đại V. tại tổ dân phố số 7, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai. Tiếp tục truy xét, công an bắt giữ Nguyễn Bảo K. tại nút giao IC12, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn đi Bắc Ninh.

Mở rộng truy bắt, lực lượng công an triển khai nhiều mũi công tác tại các địa bàn thuộc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh và xã Mê Linh, TP Hà Nội. Đến 0h20 ngày 25/11, hai đối tượng Trần Đức V. và Trần Đức H. bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thôn 11, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai. Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ tang vật bị chiếm đoạt.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã cướp 5 điện thoại di động, 1 triệu đồng tiền mặt và ép các nạn nhân chuyển 450.000 đồng qua tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng và tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về tội Cướp tài sản.