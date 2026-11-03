Bắt giữ 3 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Hơn 0h ngày 3/11, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ Lữ Văn Toàn (sinh năm - SN 1995, đăng ký thường trú tại tỉnh Thanh Hóa) khi đối tượng đang di chuyển tại khu vực triền núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Thời điểm bị bắt, Toàn không kháng cự và được đưa về cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Lữ Văn Toàn đang chấp hành án 20 năm tù về tội giết người, là 1 trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 vào chiều 21/10, cùng Hồ Văn Tình (SN 2002, đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về các tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy; Lê Văn Cường (SN 1994, đăng ký thường trú tại tỉnh Phú Thọ), đang chấp hành án 10 năm tù về các tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy; Võ Hoàng Duy (SN 1999, đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 22/10, Trại giam A2 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội trốn khỏi nơi giam theo Điều 386 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan chức năng ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân.

Sáng 24/10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) đã bắt giữ Lê Văn Cường khi đối tượng đang di chuyển trên địa bàn.

Tối 28/10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm. Hiện các lực lượng đang tiếp tục truy tìm Hồ Văn Tình tại Khánh Hòa và các khu vực lân cận.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi phát hiện dấu hiệu khả nghi liên quan đến phạm nhân đang bị truy nã cần kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng gần nhất để phối hợp xử lý.

Vụ án tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.