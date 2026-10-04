Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì vẽ bệnh thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng

Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế, Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất hoạt động của Phòng khám đa khoa Thái Hà, tại số 11 Thái Hà, phường Đống Đa.

Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện cơ sở này có dấu hiệu chỉ định cho khách hàng thực hiện một số dịch vụ không cần thiết, không có trong danh mục kỹ thuật và không có tác dụng chữa bệnh như cắt bao quy đầu, điều trị bằng tia hồng ngoại, điều trị bằng sóng ngắn...

Phòng khám đa khoa Thái Hà.

Cơ quan chức năng cũng xác định có dấu hiệu tự ý can thiệp, điều chỉnh kết quả xét nghiệm theo hướng làm "trầm trọng hóa" tình trạng bệnh tật. Bằng thủ đoạn hù dọa tâm lý, phòng khám ép bệnh nhân phải chi trả những khoản tiền khổng lồ cho các liệu trình điều trị không có thật.

Ngoài ra, phòng khám bị phát hiện tự tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc đông y khi chưa được cơ quan quản lý cấp phép. Nguồn gốc nguyên liệu, khu vực sản xuất và đóng gói thuốc không bảo đảm, trong khi chất lượng sản phẩm chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên, các sản phẩm này được quảng cáo là đủ điều kiện và sản xuất bằng công nghệ hiện đại.

Theo Công an TP Hà Nội, đối tượng cầm đầu còn chỉ đạo nhân viên mở tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền chuyển khoản của bệnh nhân, nhằm trốn thuế và để ngoài sổ sách nhiều tỷ đồng.

Căn cứ vào chuỗi tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can và áp dụng biện pháp tạm giam về hai tội danh: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam”.

Hiện vụ án đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra và xửu lý theo quy định của pháp luật.