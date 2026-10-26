Bắt giữ 3 người trên ô tô tải chở gần 350kg pháo nổ ở Lạng Sơn

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 3 người đang vận chuyển trái phép gần 350kg pháo nổ trên ô tô tải.

Cụ thể, vào lúc 4h10 ngày 26/10, tại khu vực thôn Bản Héc, xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh Lòa đã phát hiện và bắt quả tang 3 người đang vận chuyển pháo nổ trái phép trên xe ô tô tải biển kiểm soát 12A-336.52.

Gần 350kg pháo hoa nổ bị lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: Biên phòng Lạng Sơn).

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lưu Văn Thọ (sinh năm 1993, trú tại thôn Bản Lòa, xã Cao Lộc); Lý Thành Xuân (sinh năm 1988) và Dương Văn Thi (sinh năm 1999), cùng trú tại thôn Bản Héc, xã Cao Lộc.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 240 khối hình hộp nghi là pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất, với tổng trọng lượng lên tới gần 350 kg.

Lực lượng chức năng lấy lời khai Lưu Văn Thọ. (Ảnh: Biên phòng Lạng Sơn).

Tại cơ quan chức năng, bước đầu các đối tượng khai nhận: Lưu Văn Thọ là người chủ động liên hệ và thuê Lý Thành Xuân (chủ phương tiện) vận chuyển số pháo trên từ khu vực Khuổi Thâm về hướng thôn Bản Lòa. Sau đó, Xuân đã gọi thêm Dương Văn Thi đến để điều khiển ô tô chở hàng. Tuy nhiên, khi các đối tượng chưa kịp tẩu thoát thì đã bị lực lượng chức năng bao vây, bắt giữ.