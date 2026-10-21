Bắt giữ 3 người liên quan vụ thu giữ 30 tấn pháo

Lượng lớn pháo nổ được tập kết tại bản Mỹ Yên - Mã Hạt (huyện Sê Pôn, Lào) sát biên giới để chuẩn bị vận chuyển về Việt Nam

Ngày 21.10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, các lực lượng phối hợp đã bắt giữ ba người có liên quan trong chuyên án đấu tranh với đường dây tập kết, mua bán, vận chuyển pháo nổ từ Lào vào Việt Nam.

Theo thông tin từ đơn vị, ngày 19.10.2026, tại khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet bắt giữ ba người quốc tịch Lào.

Những người bị bắt gồm A Mày (sinh năm 1962), Thạo A Lăm (sinh năm 1983) và Thạo Đỏ (sinh năm 1981), cùng trú tại bản Mỹ Yên - Mã Hạt. Cả ba được xác định có liên quan vụ tàng trữ trái phép số pháo nói trên.

Trước đó, ngày 13.9.2026, lực lượng đấu tranh chuyên án đã phong tỏa, kiểm tra các kho hàng tại khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt và thu giữ tang vật. Lợi dụng đêm tối, thời tiết mưa lũ và địa hình phức tạp, các đối tượng bỏ trốn vào rừng.

Các đối tượng liên quan đến vụ án bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet bắt giữ

Sau khi thu giữ số pháo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet triển khai các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan. Quá trình phối hợp đấu tranh, bắt giữ bảo đảm an toàn về người, vũ khí và trang bị.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, lực lượng hai bên đã phối hợp tiêu hủy toàn bộ tang vật. Công tác điều tra, xác minh tiếp tục được triển khai nhằm làm rõ những người liên quan mang quốc tịch Lào và Việt Nam, truy xét, bắt giữ để xử lý theo quy định pháp luật.

Kiểm tra 7 kho hàng ở khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt, lực lượng chức năng thu giữ 1.120 thùng, tổng trọng lượng khoảng 30 tấn pháo hoa nổ và pháo nổ các loại. Tang vật gồm các loại pháo 9 ống, 36 ống, 49 ống, 186 ống, pháo bi, pháo dây…