Bắt giữ 3 nghi phạm đập vỡ kính 8 ô tô trong đêm

Ngày 20/10, Công an Nghệ An bắt giữ 3 nghi can liên quan vụ hàng loạt ô tô bị đập kính trong đêm tại vỉa hè trước chung cư T&T Victoria (đường Quang Trung, phường Thành Vinh).

Trước khi xuất hiện tại phường Thành Vinh, nhóm này đã đập vỡ kính một số ô tô trên địa bàn xã Diễn Châu (Nghệ An). Hiện danh tính những người này vẫn chưa được công bố.

Trước đó, sáng sớm 19/10, nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè trước chung cư T&T Quang Trung bị đập vỡ kính, mảnh kính văng tung tóe xuống mặt đất. Đồ đạc bên trong một số xe bị xáo trộn, nghi do kẻ gian tìm kiếm tài sản.

8 xe ô tô thuộc nhiều hãng khác nhau bị đập vỡ kính khi đỗ trước chung cư ở Nghệ An. Ảnh: Kim Long

Đại diện Ban Quản lý chung cư cho biết, có 8 xe ô tô thuộc nhiều hãng khác nhau bị đập vỡ kính. Qua kiểm tra ban đầu, nghi kẻ gian dùng vật nhọn tác động vào kính rồi giật cả tấm kính ra ngoài để lấy tài sản.

Anh N.M.H., chủ một ô tô bị đập vỡ kính phía ghế lái cho biết, khi đưa xe đến hãng sửa chữa, anh được báo giá gần 4 triệu đồng. Tuy nhiên, kính không có sẵn, phải chờ nhập từ nước ngoài về, dự kiến mất khoảng 3 tuần.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.