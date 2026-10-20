Bắt giữ 3 nghi phạm đập vỡ kính 8 ô tô đỗ trước chung cư

Ngày 20/10, trao đổi với PV, Thượng tá Trần Văn Đoan, Trưởng Công an phường Thành Vinh (Nghệ An), xác nhận lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan vụ hàng loạt ô tô đỗ tại sân chung cư trên địa bàn bị đập vỡ kính.

Theo ông Đoan, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Vinh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khẩn trương xác minh, điều tra và truy tìm những người liên quan.

Đến tối 19/10, lực lượng chức năng bắt giữ 3 đối tượng. Trước khi xuất hiện tại phường Thành Vinh, nhóm này đã đập vỡ kính một số ô tô trên địa bàn xã Diễn Châu.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

8 ô tô đỗ trước một chung cư ở Nghệ An bị đập vỡ kính. Ảnh: T.T

Trước đó, ngày 19/10, tại khu vực vỉa hè trước một chung cư trên đường Quang Trung (thuộc phường Thành Vinh), 8 ô tô bị đập vỡ kính. Tại hiện trường, mảnh kính vỡ văng tung tóe dưới nền đất, đồ đạc bên trong một số xe bị xáo trộn.

Anh N.M.H., chủ một ô tô bị đập vỡ kính phía ghế lái, cho biết khi đưa xe đến hãng sửa chữa, anh được báo giá gần 4 triệu đồng. Tuy nhiên, kính không có sẵn, phải chờ nhập từ nước ngoài về, dự kiến mất khoảng 3 tuần.

Cùng ngày, tại xã Diễn Châu, cách địa điểm trên khoảng 40km, cũng có 2 ô tô đỗ trên vỉa hè bị đập vỡ kính.