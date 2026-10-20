Bắt giữ 3 nghi can liên quan vụ đập vỡ kính loạt ô tô

Cơ quan công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 3 nghi can liên quan đến vụ hàng loạt ô tô bị đập vỡ kính trước chung cư T&T Victoria, số 1 đường Quang Trung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Danh tính các nghi can hiện chưa được công bố.

Tám ô tô bị đập vỡ kính trước chung cư.

Chiếc xe ô tô ở xã Diễn Châu đã bị đập vỡ kính.

Theo thông tin ban đầu, ngoài vụ việc xảy ra tại phường Thành Vinh, nhóm nghi can còn bị xác định có liên quan đến vụ đập vỡ kính 2 ô tô tại xã Diễn Châu (Nghệ An). Các tình tiết liên quan, động cơ và hành vi cụ thể của từng người đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, sáng 19/10, người dân phát hiện 8 ô tô đỗ tại khu vực trước chung cư T&T Victoria, phường Thành Vinh, bị đập vỡ kính trong đêm. Một số chủ phương tiện trình báo bị mất tiền và giấy tờ để bên trong xe.

Cũng trong cùng ngày, tại xã Diễn Châu, 2 ô tô khác bị đập vỡ kính, nghi bị lục lọi và lấy trộm tài sản.

Việc liên tiếp xảy ra các vụ phá hoại ô tô tại hai địa bàn trong cùng thời điểm khiến người dân lo ngại về tình hình an ninh, trật tự và nguy cơ mất tài sản khi đỗ xe tại khu vực công cộng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh vai trò của các nghi can, làm rõ các hành vi liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.