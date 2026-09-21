Bắt giữ 3 đối tượng trộm 60 triệu đồng của người dân ở Hà Nội

Các đối tượng liên quan vụ trộm cắp tài sản. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Ngày 20.9, Công an TP Hà Nội thông tin vụ việc trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Yên Bài.

Trước đó, ngày 11-9, bà L.T.T đến Công an xã Yên Bài trình báo về việc bị mất trộm số tiền 60 triệu đồng tại nhà ở thôn Bài, xã Yên Bài, thành phố Hà Nội.

Qua trao đổi, Công an xã được biết gia đình bà L.T.T có hoàn cảnh khó khăn; số tiền 60 triệu đồng bị mất là khoản tiền gia đình dành dụm trong nhiều năm để phục vụ cuộc sống và dự phòng khi cần thiết.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Yên Bài đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, xác minh, truy tìm đối tượng.

Chỉ sau gần 24 giờ, Công an xã đã xác định, bắt giữ 3 đối tượng gồm Phùng Thế Ngọc (sinh năm 2008), Nguyễn Đức Thành (sinh năm 2007) và Lê Thành Chung (sinh năm 2008), cùng trú tại thôn Bài, xã Yên Bài, thành phố Hà Nội.

Đáng chú ý, toàn bộ số tiền 60 triệu đồng đã được lực lượng Công an kịp thời thu hồi khi các đối tượng chưa sử dụng và trao trả đầy đủ cho gia đình bị hại.

Bà L.T.T gửi thư cảm ơn lực lượng Công an xã Yên Bài. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 18.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Phùng Thế Ngọc, Nguyễn Đức Thành và Lê Thành Chung về tội Trộm cắp tài sản theo khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Theo Báo Lao Động Xem link nguồn