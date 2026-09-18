Bắt giữ 2 phụ nữ từ Hà Nội về Bắc Ninh trộm iPhone của người đi lễ

Ngày 18/9, Công an xã Tam Đa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ Phạm Thị Ơn (SN 1955, trú tỉnh Ninh Bình) và Hoàng Thị Nhung (SN 1958, trú tỉnh Lạng Sơn) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Phạm Thị Ơn (mặc áo vàng) và Hoàng Thị Nhung tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Trước đó, Công an xã Tam Đa tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1973, trú phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) về việc mất một chiếc iPhone 11 Pro Max cùng 120.000 đồng khi đi lễ tại Đền Phấn Động.

Video hai đối tượng dàn cảnh móc túi tại đền Phấn Động, Bắc Ninh.

Theo điều tra, sáng 12/9, biết Đền Phấn Động tổ chức lễ hội, đông người đến dâng lễ, Ơn nảy sinh ý định trộm cắp nên rủ Nhung cùng tham gia.

Hai người thống nhất quan sát, tìm những người sơ hở để Ơn áp sát lấy tài sản, sau đó chuyển cho Nhung cất giấu rồi mang đi bán lấy tiền chia nhau.

Khoảng 6h cùng ngày, 2 đối tượng đi xe buýt và xe ôm từ Hà Nội về Đền Phấn Động. Đến khoảng 8h30, tại khu vực sân Lầu Cô, Lầu Cậu, Ơn phát hiện chị Huệ đang bê đồ cúng lễ, túi xách không kéo khóa, để lộ chiếc iPhone màu hồng.

Ơn ra hiệu cho Nhung bám theo hỗ trợ. Khi chị Huệ đặt lễ lên bàn thờ Lầu Cậu, Ơn áp sát từ phía sau, lấy chiếc iPhone 11 Pro Max rồi đưa cho Nhung cất vào túi nilon màu đen.

Thấy trong túi xách còn tiền, Ơn tiếp tục lấy toàn bộ số tiền mặt 120.000 đồng rồi cùng Nhung rời khỏi khu vực lễ.

Ra đến nhà để xe, Ơn mặc thêm áo chống nắng, đội mũ vải nhằm thay đổi nhận dạng và tiếp tục quan sát tìm cơ hội trộm cắp nhưng không thực hiện được.

Khoảng 9h30, hai người thuê xe ôm ra bến xe để về Hà Nội. Trên đường đi, do không đủ tiền trả xe, Ơn đề nghị tài xế dừng tại một quán nước ven đường.

Tại đây, Ơn tiếp cận một nam thanh niên không quen biết và bán chiếc điện thoại vừa trộm được với giá 700.000 đồng.

Sau đó, hai đối tượng bắt xe buýt về khu vực phường Bồ Đề, TP Hà Nội.

Cơ quan công an xác định, ngoài 120.000 đồng tiền mặt lấy từ túi xách của chị Huệ, Ơn và Nhung có 700.000 đồng từ việc bán chiếc điện thoại. Ơn chia cho Nhung 250.000 đồng, số tiền còn lại được cả hai tiêu xài cá nhân.

Công an cho biết 2 đối tượng không có nghề nghiệp, không có nơi ở cố định và thường xuyên lang thang tại khu vực phường Bồ Đề, TP Hà Nội.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.