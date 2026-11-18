Hai đối tượng Nguyễn Văn Quân và Tống Linh Chi bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Hải Bằng

Trước đó, lúc 12 giờ 45 phút ngày 11/11, tại trục lộ Bắc Chiêng - Cả Bản, thuộc khu vực ấp Rạch Đình, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng), Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1996) và Tống Linh Chi (sinh năm 2000), cùng trú tại phường Thới Hòa, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời điểm bị bắt giữ, Quân và Chi đang điều khiển xe ô tô nhãn hiệu VinFast, loại Limo Green, biển kiểm soát 50E-91073, vận chuyển trái phép ma túy từ khu vực biên giới giáp Campuchia vào nội địa để tiêu thụ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 10kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 bánh heroin, 103 triệu đồng và 4 điện thoại di động.

Tiếp tục truy xét, Ban Chuyên án tiến hành khám xét nơi ở của Quân và Chi tại khu phố Thuận Hòa, phường Thới Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ thêm 2kg ma túy dạng đá, 2 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Tổng số tang vật thu giữ trong quá trình đấu tranh chuyên án gồm hơn 13kg ma túy các loại, 103 triệu đồng, 6 điện thoại di động và 1 xe ô tô 7 chỗ cùng nhiều vật chứng khác.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng, củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.