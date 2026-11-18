Ngày 18/11, theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam cùng Công an tỉnh Tây Ninh đấu tranh thành công Chuyên án TN1126p, triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ.

Cụ thể, vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 11/11, tại trục lộ Bắc Chiêng - Cả Bản, thuộc khu vực ấp Rạch Đình, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Văn Quân (SN 1996) và Tống Linh Chi (SN 2000, cùng cư trú tại phường Thới Hòa, TP.HCM) đang điều khiển ô tô VinFast Limo Green, biển kiểm soát 50E-910.73, vận chuyển trái phép ma túy từ khu vực biên giới giáp Campuchia vào nội địa.

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển hơn 13kg ma túy.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 10kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 bánh heroin, 103 triệu đồng và 4 điện thoại di động.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiến hành khám xét nơi ở của Quân và Chi tại khu phố Thuận Hòa, phường Thới Hòa, TP.HCM, thu giữ thêm 2kg ma túy dạng đá, 2 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan.

Tổng cộng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 13kg ma túy các loại, 103 triệu đồng, 6 điện thoại di động và 1 ô tô 7 chỗ cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.