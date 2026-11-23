Hai động tượng cùng tang vật. Ảnh: CACC

Cụ thể, vào khoảng 15h50 ngày 20/11/2026, trên tuyến đường theo hướng U Đôm Xay – Luông Pha Băng, Tổ công tác thường trực Công an tỉnh Điện Biên và Công an huyện Nậm Bạc đồng chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thường trực Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tại Lào cùng Công an tỉnh Luông Pha Băng tổ chức tuần tra, kiểm soát.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, các lực lượng phát hiện, bắt quả tang hai người đàn ông có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Danh tính các đối tượng được xác định là Vừ Thò (sinh năm 1994) và Vưng Và (sinh năm 2000), cùng trú tại bản Phôn Sã Vảng, huyện Nậm Bạc, tỉnh Luông Pha Băng, Lào.

Thời điểm bị phát hiện, hai đối tượng đang di chuyển trên xe ô tô bán tải Toyota Hilux mang biển kiểm soát Viêng Chăn. Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 100 bánh ma túy tổng hợp, tương đương khoảng 600.000 viên, cùng một xe ô tô và hai điện thoại di động.

Hiện các lực lượng chức năng Việt Nam và Lào đang tiếp tục phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.