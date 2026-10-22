Bắt giữ 2 đối tượng truy nã nguy hiểm về ma túy

Hai đối tượng gồm Phan Quốc Huy (sinh năm - SN 1996, trú phường Hòa Khánh) và Phạm Văn Tài (SN 1995, trú phường Ngũ Hành Sơn, cùng thuộc TP Đà Nẵng) bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Savannakhet, Lào.

2 đối tượng truy nã đặc biệt về ma túy bị bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, trinh sát Phòng PC04 phát hiện dấu hiệu cho thấy 2 đối tượng nói trên có khả năng đang lẩn trốn tại tỉnh Savannakhet.

Xác định đây là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có nhiều mối quan hệ phức tạp và luôn tìm cách che giấu tung tích, lãnh đạo Phòng PC04 đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ nơi ẩn náu và quy luật hoạt động của các đối tượng.

Cả Huy và Tài đều có nhiều mối quan hệ phức tạp, hoạt động kín đáo, hạn chế ra khỏi nơi ẩn náu và luôn đề cao cảnh giác, sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Xác định chính xác nơi lẩn trốn và quy luật hoạt động của Phan Quốc Huy và Phạm Văn Tài tại tỉnh Savannakhet, khoảng 15h30 ngày 19/10, các tổ công tác đã đồng loạt triển khai bao vây, nhanh chóng bắt giữ thành công 2 đối tượng. Tại cơ quan công an, Huy và Tài đã khai nhận về nhân thân, lai lịch và các hành vi phạm tội.

Phòng PC04 đang phối hợp với lực lượng chức năng Lào xác minh các nội dung liên quan; đồng thời thực hiện các thủ tục để áp giải 2 đối tượng về Việt Nam phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.