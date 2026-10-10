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Bắt giữ 2 đối tượng, thu hơn 70 gam heroin cùng hơn 500 viên ma tuý tổng hợp

Công an xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Báo Công An Nhân Dân
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Hờ Nỏ Chư và Vàng A Vì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hờ Nỏ Chư và Vàng A Vì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Số tang vật thu giữ tại hiện trường.

Số tang vật thu giữ tại hiện trường.

Các đối tượng bị bắt là Hờ Nỏ Chư, SN 1969 và Vàng A Vì, SN 1974, cùng trú tại xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gồm: 558 viên ma tuý tổng hợp (khối lượng 54,68 gram); 70,40 gram heroin cùng một số vật chứng có liên quan.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Đinh Tùng - Văn Thành

Nguồn CAND: https://cand.vn/bat-giu-2-doi-tuong-thu-hon-70-gam-heroin-cung-hon-500-vien-ma-tuy-tong-hop-post824537.html