Bắt giữ 2 đối tượng, thu hơn 70 gam heroin cùng hơn 500 viên ma tuý tổng hợp

Hờ Nỏ Chư và Vàng A Vì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Số tang vật thu giữ tại hiện trường.

Các đối tượng bị bắt là Hờ Nỏ Chư, SN 1969 và Vàng A Vì, SN 1974, cùng trú tại xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gồm: 558 viên ma tuý tổng hợp (khối lượng 54,68 gram); 70,40 gram heroin cùng một số vật chứng có liên quan.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.