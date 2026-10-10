Bắt giữ 2 đối tượng, thu hơn 70 gam heroin cùng hơn 500 viên ma tuý tổng hợp
Công an xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.
Các đối tượng bị bắt là Hờ Nỏ Chư, SN 1969 và Vàng A Vì, SN 1974, cùng trú tại xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gồm: 558 viên ma tuý tổng hợp (khối lượng 54,68 gram); 70,40 gram heroin cùng một số vật chứng có liên quan.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.
Nguồn CAND: https://cand.vn/bat-giu-2-doi-tuong-thu-hon-70-gam-heroin-cung-hon-500-vien-ma-tuy-tong-hop-post824537.html