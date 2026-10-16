Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật iPhone 17 của du khách nước ngoài

Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ cướp giật iPhone 17 của du khách. Ảnh: P.Bé

Chiều 16.10, Công an TP. Huế cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng truy xét, bắt giữ hai đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản khách du lịch.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 15.10, hai nữ du khách Miriam Monori (26 tuổi) và Lucrezia (28 tuổi, cùng mang quốc tịch Italia) đã đến Công an phường Phú Bài trình báo về việc bị cướp giật một điện thoại di động iPhone 17 Pro Max màu xám khi đang lưu thông trên tuyến Tỉnh lộ 18A, theo hướng từ cầu Trường Hà (xã Phú Vang) lên Phú Bài.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TP. Huế đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương phối hợp với Công an xã Phú Vang, Công an phường Phú Bài và Tổ tuần tra, kiểm soát 785 triển khai các biện pháp truy xét.

Công an TP. Huế trao trả lại tài sản cho hai nữ du khách người Italia. Ảnh: P.Bé

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, lực lượng công an nhanh chóng xác định, bắt giữ hai đối tượng liên quan gồm Nguyễn Công Bình (33 tuổi, quê ở phường Thuận An, TP. Huế, hiện ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) và Trần Lợi (26 tuổi, trú tại phường Thuận An, TP. Huế).

Cơ quan chức năng đã thu hồi chiếc điện thoại iPhone 17 là tang vật vụ cướp giật tài sản, đồng thời tổ chức trao trả lại điện thoại cho du khách. Hai nữ du khách bày tỏ cảm kích và gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an TP. Huế vì đã nhanh chóng vào cuộc, truy xét và thu hồi tài sản bị mất.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.