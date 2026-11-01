Bắt giữ 2 đối tượng cướp 4 điện thoại tại xã Bảo Lạc

2 đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 20 giờ 14 phút ngày 17/10/2026, một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm trùm đầu, đeo khẩu trang màu trắng đến cửa hàng điện thoại Bế Gia, giả vờ hỏi mua điện thoại trả góp. Lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng là anh H.V.H (sinh năm 1993), đối tượng lấy 4 chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone rồi bỏ chạy. Khi bị phát hiện, đuổi theo, đối tượng rút dao đe dọa tấn công anh H., sau đó lên xe mô tô không gắn biển kiểm soát do một đối tượng khác chờ sẵn để tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với Công an xã Bảo Lạc triển khai các biện pháp xác minh, truy xét. Đến ngày 29/10/2026, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ hai đối tượng Hoàng Văn Mạnh (sinh năm 2004) và H.V.T (sinh năm 2012), cùng trú tại xã Khánh Xuân.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an thu giữ chiếc xe mô tô Wave RSX được sử dụng trong vụ việc cùng các vật chứng liên quan.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.