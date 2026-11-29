Tại đây Công an đã bắt quả tang 16 đối tượng để điều tra làm rõ về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc và thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Theo kết quả điều tra, từ đầu tháng 11 năm 2026, Trần Vĩnh Fan (thường gọi là Trung Tuệ), sinh năm 1985, ngụ phường Tam Hiệp cùng Nguyễn Phương Đông, sinh năm 1984, ngụ cùng phường đã bắt đầu tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà, thắng thua bằng tiền và lôi kéo nhiều con bạc từ các địa phương khác đến tham gia.

Các đối tượng bị bắt quả tang.

Địa điểm tổ chức đánh bạc là trại gà do Trung làm chủ ở khu phố Thiện Tân, phường Trảng Dài ở cách xa khu dân cư, bờ tường rào cao từ 4 - 5 mét, có camera quan sát. Để hoạt động tổ chức đánh bạc, các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ chặt chẽ, từ việc tổ chức, lôi kéo con bạc, cảnh giới, xe ôm, trọng tài, thu tiền…

Để tránh bị Công an phát hiện, bắt giữ, trong khi hoạt động, các đối tượng cắt cử người canh cổng, mở cổng, giữ xe và cảnh giới. Khi có người lạ xuất hiện, các đối tượng báo cho nhau giải tán, phi tang vật chứng. Có những thời điểm, sới bạc thu hút từ 30 đến 40 con bạc từ các địa phương trong và ngoài TP Đồng Nai đến tham gia, mỗi trận cá cược có từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Nơi các đối tượng tổ chức đá gà.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 28/11 Phòng CSHS Công an TP Đồng Nai đã phối hợp với Công an phường Trảng Dài huy động lực lượng đột kích, bao vây tụ điểm đánh bạc. Tại đây, Công an đã bắt quả tang 16 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó có nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự.

Công an đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra đã làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc là trên 200 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Phòng CSHS Công an TP Đồng Nai kêu gọi các đối tượng có liên quan đến tụ điểm đánh bạc trên ra đầu thú để nhận khoan hồng của pháp luật.