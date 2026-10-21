Bắt giữ 118 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cùng Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ có liên quan làm việc với đối tượng cầm đầu đường dây (áo xanh ngoài cùng bên trái).

Ngày 17/10/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tổ chức phá án, bắt giữ 118 đối tượng, gồm 113 người nước ngoài và 5 người Việt Nam.

Trong số đối tượng người nước ngoài có 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, 1 người Malaysia và 1 người Myanmar; trong đó, 18 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và 1 đối tượng đang bị truy nã ở nước ngoài.

Lực lượng Công an xác minh nhân thân, lai lịch của các đối tượng trong đường dây.

Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một nhóm người nước ngoài mang nhiều quốc tịch thuê toàn bộ khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn để lưu trú. Nhóm người này sinh hoạt khép kín, bố trí bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, hạn chế người lạ tiếp cận.

Cơ quan Công an làm việc với các đối tượng.

Từ những dấu hiệu nghi vấn, lực lượng Công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định đây là tổ chức lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia do Zhao Xuefeng (tên gọi khác là Đông), sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc, trực tiếp điều hành. Phần lớn các đối tượng từng sinh sống tại Lào, Campuchia; khi đến Việt Nam mang theo số lượng lớn máy tính, thiết bị viễn thông dưới hình thức hàng đã qua sử dụng.

Đáng chú ý, đường dây được tổ chức chặt chẽ, phân chia thành 6 phòng với các nhóm chuyên thực hiện những kịch bản lừa đảo khác nhau. Bên cạnh bộ phận trực tiếp tiếp cận nạn nhân, các đối tượng khác đảm nhiệm công việc quản lý nhân sự, thiết bị, tài chính, hậu cần và phiên dịch.

Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng.

Đây là tổ chức tội phạm hoạt động chuyên nghiệp với tính chất đặc biệt phức tạp. Do đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án, tập trung tối đa lực lượng điều tra viên, trinh sát viên, phiên dịch và phương tiện nghiệp vụ để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Theo đó, hoạt động lừa đảo hướng đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc. Các đối tượng chủ yếu lợi dụng nhu cầu đầu tư tài chính, giao dịch tiền điện tử, cá cược thể thao và tìm kiếm việc làm trực tuyến để dẫn dụ nạn nhân.

Lực lượng chức năng đã khởi tố đối với 84 đối tượng và thu giữ lượng lớn tang vật trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Cụ thể, một nhóm gồm 28 đối tượng quốc tịch Trung Quốc liên quan đến hoạt động lừa đảo đầu tư ngoại hối, nhắm vào phụ nữ Đài Loan trên 40 tuổi thông qua nền tảng MGX. Một nhóm khác giả danh nhân viên Công ty Nexuswh Investment, tiếp cận người Hàn Quốc, mời gọi đầu tư cổ phiếu qua ứng dụng.

Đối với nạn nhân người Nhật Bản, các đối tượng kết bạn, xây dựng quan hệ trên mạng xã hội rồi dụ dỗ đầu tư tiền điện tử. Trong khi đó, nhóm hướng đến người Ấn Độ sử dụng tài khoản Facebook giả mạo những người giàu có, thành đạt để tạo lòng tin, sau đó lôi kéo đầu tư tài chính.

Ngoài ra, đường dây còn sử dụng các trang web cá cược thể thao, giả mạo doanh nghiệp tuyển dụng hoặc đưa ra những công việc trực tuyến có trả thưởng để yêu cầu người tham gia chuyển tiền.

Điểm chung trong các kịch bản là tạo dựng lòng tin, thậm chí cho nạn nhân nhận khoản lợi nhuận hoặc tiền thưởng ban đầu, rồi tiếp tục dụ dỗ nạp thêm tiền. Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền hoặc không còn khả năng tài chính, các đối tượng cắt đứt liên lạc.

Quá trình phá án, lực lượng Công an thu giữ nhiều máy móc, thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can về các hành vi liên quan đến tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”, quy định tại Điều 290 và Điều 348 Bộ luật Hình sự.