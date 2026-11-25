Các đối tượng bị cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai kiểm tra bắt quả tang vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Qua công tác nghiệp vụ và kiểm soát xuất nhập cảnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện một đường dây có tổ chức, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm vận chuyển trái phép số lượng lớn vật liệu nổ từ nước ngoài vào Việt Nam.

Sau quá trình theo dõi, xác minh, ngày 10/11/2026, tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tổ công tác tiến hành kiểm tra đối với Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1987, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), phát hiện, thu giữ 4.919 viên đạn. Qua đấu tranh ban đầu, Dung khai nhận số tang vật trên là đạn tạo áp.

Cùng thời điểm, tại hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ, lực lượng chức năng lần lượt bắt giữ 10 đối tượng gồm: Vũ Thị Thu Hà, Hà Thị Dung, Đặng Thị Hoài, Nguyễn Thị Thắm, Trương Thị Thu Trang, Hoa Thị Quỳnh, Đặng Thị Lan, Phùng Thị Ly, Nguyễn Hữu Hùng và Lê Thanh Tùng, thu giữ thêm 26.332 viên đạn.

Kết quả giám định xác định toàn bộ 31.251 viên đạn thu giữ là đạn tạo áp, có chứa vật liệu nổ.

Quá trình đấu tranh, lực lượng Biên phòng bước đầu xác định Lê Thanh Tùng (SN 1996, trú tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) là đối tượng cầm đầu đường dây.

Tang vật các viên đạn thu giữ là đạn tạo áp, có chứa vật liệu nổ.

Tùng liên hệ với anh họ là Nguyễn Hữu Hùng (SN 1983, trú tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) để tổ chức vận chuyển trái phép đạn tạo áp từ nước ngoài về Việt Nam.

Thông qua các mối quan hệ tại địa phương, Hùng liên kết với nhóm của Trương Thị Thu Trang, hình thành đường dây vận chuyển trái phép vật liệu nổ qua biên giới.

Theo cơ quan chức năng, đường dây hoạt động có sự phân công nhiệm vụ giữa các đối tượng, chủ yếu liên lạc, điều hành thông qua mạng xã hội, sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm che giấu hành vi vi phạm pháp luật, né tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/11/2026, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12 về hành vi “Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ” để điều tra theo thẩm quyền.

Việc phát hiện, triệt phá đường dây, thu giữ số lượng lớn vật liệu nổ ngay tại khu vực biên giới góp phần ngăn chặn nguồn vật liệu nguy hiểm xâm nhập trái phép vào nội địa, phòng ngừa nguy cơ phát sinh tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Kết quả đấu tranh cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Bộ đội Biên phòng Lào Cai trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự trên tuyến biên giới quốc gia.