Bắt giữ 02 đối tượng cướp giật tài sản của người nước ngoài

Trước đó, khoảng 15h ngày 15/10, chị Miriam Monori (SN 2000) và chị Lucrezia (SN 1998, cùng mang quốc tịch Ý) đến Công an phường Phú Bài (TP. Huế) trình báo về việc bị cướp giật một điện thoại di động iPhone 17 Pro Max màu xám khi đang lưu thông trên tuyến Tỉnh lộ 18A, theo hướng từ cầu Trường Hà lên Phú Bài.

Hai đối tượng Nguyễn Công Bình (ngồi trước) và Trần Lợi (ngồi sau) thực nghiệm lại hành vi cướp giật tài sản tại hiện trường vụ án.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP. Huế, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương phối hợp với Công an xã Phú Vang, Công an phường Phú Bài và Tổ tuần tra, kiểm soát 785 triển khai các biện pháp truy xét.

Với tinh thần chủ động, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng xác định, bắt giữ hai đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Công Bình (SN 1993) và Trần Lợi (SN 2000, đều trú tại phường Thuận An, TP Huế), đồng thời thu hồi chiếc điện thoại là tang vật của vụ án.

Lực lượng Công an trao trả lại tài sản cho hai du khách nước ngoài.

Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế đã tiến hành trao trả lại tài sản cho bị hại. Sau khi nhận lại tài sản, hai nữ du khách bày tỏ niềm vui, sự cảm kích và gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an TP. Huế vì đã nhanh chóng vào cuộc, truy xét và thu hồi tài sản bị mất.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Tp. Huế đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.