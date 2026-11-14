Bắt giam TikToker 'A Tý tiktok' đăng video hướng dẫn mua bán, sử dụng ma túy

Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Phúc, về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

TikToker ‘A Tý tiktok’ chuyên làm video hướng dẫn mua bán, sử dụng ma túy bị bắt. (Ảnh: CACC)

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Tấn Phúc (sinh năm 1987), chủ tài khoản tiktok có tên “A Tý tiktok”, thường trú khu phố Bửu Hòa 1, phường Biên Hòa, TP Đồng Nai, đã quay các video thể hiện nội dung hướng dẫn người khác thực hiện những hành vi liên quan đến mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, sau đó đăng tải trên nền tảng tiktok.

Ảnh chụp màn hình tài khoản TikTok “A Tý tiktok”. (Ảnh: CACC)

Hiện vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện, không theo dõi, chia sẻ, phát tán, hoặc làm theo những nội dung hướng dẫn hành vi vi phạm pháp luật về ma túy trên mạng xã hội.

Khi phát hiện các tài khoản, hội nhóm, video có dấu hiệu tuyên truyền, lôi kéo, hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, người dân phải kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan Công an để kiểm tra, xác minh và xử lý.