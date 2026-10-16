Bắt giam tài xế lái xe lu cán chết đồng nghiệp

Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Huy Thanh (25 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, liên quan vụ xe lu cán tử vong một công nhân trong quá trình thi công đường.

Đối tượng Phan Huy Thanh bị tạm giam. Ảnh: CA.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Thanh và ông D.V.T. (56 tuổi, quê An Giang) cùng làm công nhân tại một công ty xây dựng, được phân công thi công trải nhựa đường D7, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP.HCM.

Khoảng 7h ngày 2/10, khi ông T. đang sử dụng máy thổi bụi trên đường, Thanh leo lên xe lu, khởi động và điều khiển phương tiện di chuyển. Khi phát hiện xe tiến gần đồng nghiệp, Thanh đã hô cảnh báo nhưng ông T. không nghe thấy do tiếng máy thổi bụi quá lớn.

Thanh sau đó định gạt cần số để dừng xe nhưng lại thao tác nhầm sang cần tăng tốc, khiến xe lu lao tới, cán qua người ông T. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh và lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy Thanh điều khiển xe lu khi chưa có chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời không tuân thủ đúng quy trình vận hành phương tiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Huy Thanh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.