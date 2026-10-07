Bắt giam người phụ nữ ép trẻ em uống thuốc diệt chuột vì mâu thuẫn tình cảm

Theo điều tra ban đầu, do phát sinh mâu thuẫn tình cảm với anh Nguyễn Thành Đông, ngày 29/9/2026, Bùi Thị Hạnh đã pha thuốc diệt chuột vào nước rồi ép con trai anh Đông là cháu N.T.C (SN 2014) uống.

Sau khi vụ việc được phát hiện, cháu C. đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, đến nay sức khỏe bước đầu đã ổn định.

Cán bộ điều tra làm việc với Bùi Thị Hạnh

Tại Cơ quan điều tra, ban đầu Bùi Thị Hạnh quanh co chối tội, tìm cách che giấu hành vi. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cùng chứng cứ, tài liệu thu thập và kết quả giám định, lực lượng chức năng đã buộc đối tượng phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 03/10/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng.