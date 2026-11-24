Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Danh Tiền (SN 1979, ngụ ấp Hòa Thạnh, xã Châu Thành) về hành vi Giết người.‎

Bị can Danh Tiền tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an An Giang)

Kết quả điều tra xác định, khoảng 17h ngày 20/11, Danh Tiền tổ chức uống rượu tại nhà cùng người thân. Nửa giờ sau, người cùng xóm là anh P.Q.D. (SN 1989) đến tham gia tiệc nhậu.

Trong lúc uống rượu, Tiền và anh D. xảy ra cự cãi nên gia chủ vào nhà bếp lấy 2 con dao để giải quyết mâu thuẫn. Thấy Tiền cầm hung khí, anh D. chạy ra đường thì bị can ném theo một con dao nhưng không trúng nạn nhân.

Tiền sau đó yêu cầu anh D. đứng lại. Lúc này, Tiền dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Tiền đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, hôm 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giam Chau Phi (SN 1996, ngụ ấp Tà On, xã Tri Tôn, An Giang) về hành vi Giết người. Nạn nhân là C.C.N (34 tuổi, chú vợ của Phi).

Kết quả điều tra ban đầu xác định Phi sinh sống cùng gia đình bên vợ tại ấp Sà Lôn, xã Ô Lâm. Khoảng 13h ngày 8/11, Phi đang nhậu tại nhà của N. thì vợ chồng gia chủ xảy ra mâu thuẫn.

Thấy vợ chồng người chú cãi nhau, Phi can ngăn rồi hai chú cháu tiếp tục nhậu. Một lúc sau, Phi xin phép N. để về nhà.

Đến 16h30 cùng ngày, N. lấy một cây dao rồi chạy xe máy đến nhà Phi với ý định chém người cháu. Nghe N. lớn tiếng trước nhà, Phi lấy một con dao trong bếp đi ra gặp chú vợ để nói chuyện.

Lúc này, N. yêu cầu Phi quỳ xuống xin lỗi nhưng Phi không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn và lao vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Phi đã đâm nhiều nhát vào N., rồi kêu người thân đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Sau đó, khi nghe N. tử vong tại Bệnh viện đa khoa An Giang, Phi đã đến Công an xã Ô Lâm đầu thú.