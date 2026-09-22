Bắt giam nam nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đặng Duy (SN 1999, trú xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Đặng Duy. Ảnh CAĐN

Theo điều tra, Duy là nhân viên Phòng giao dịch Tiên Phước thuộc một ngân hàng trên địa bàn. Trong quá trình làm việc, Duy quen bà V.T.T. (SN 1980) khi nhiều lần trực tiếp làm hồ sơ vay vốn cho người phụ nữ này.

Từ cuối năm 2023, Duy nhiều lần mượn tiền bà T. với lý do cần vốn đáo hạn ngân hàng cho khách, thỏa thuận trả lãi 2.000 đồng/ngày trên mỗi triệu đồng. Ban đầu, Duy sử dụng tiền đúng mục đích và trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi, qua đó tạo được sự tin tưởng.

Sau đó, Duy sử dụng tiền vay để trả nợ, trả lãi và cho người khác vay. Khi bà T. yêu cầu hoàn trả, Duy tìm cách vay tiền từ người khác để trả trước, rồi tiếp tục lấy lý do đáo hạn ngân hàng để mượn lại.

Điển hình, ngày 19/8/2025, Duy vay đồng nghiệp 1,4 tỷ đồng để trả bà T. nhưng ngay hôm sau lại mượn chính số tiền này từ bà T. để hoàn trả cho đồng nghiệp. Đến ngày 22/8/2025, Duy tiếp tục mượn thêm 300 triệu đồng với lý do đáo hạn ngân hàng nhưng thực tế dùng để trả nợ.

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 23/6/2025 đến 19/1/2026, Duy nhiều lần viết giấy mượn tiền ghi mục đích đáo hạn ngân hàng, trong khi số tiền được sử dụng để xoay vòng các khoản nợ, trả lãi hoặc cho người khác vay lấy lãi.

Đến ngày 30/3/2026, Duy khai còn nợ bà T. tổng cộng 1,98 tỷ đồng và chưa khắc phục số tiền này.