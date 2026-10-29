Bắt giam Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân ở Đà Nẵng

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trương Văn Thiên Tư thành lập Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và giữ chức giám đốc.

Trương Văn Thiên Tư bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Mặc dù chỉ được Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cấp phép đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh cho thiếu nhi, không được phép giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông hoặc liên kết đào tạo với nước ngoài, Tư vẫn tổ chức chương trình học toàn thời gian mang tên Prinberk Academy cho học sinh từ 5 đến 16 tuổi.

Theo chương trình này, học sinh đến trung tâm 5 ngày/tuần, học cả sáng và chiều, với mức học phí từ 7 - 8 triệu đồng/tháng. Trương Văn Thiên Tư đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối nhằm che giấu tình trạng pháp lý của trung tâm, đồng thời đưa ra những thông tin sai sự thật, quảng bá Prinberk Academy như một chương trình giáo dục có uy tín để tạo lòng tin với phụ huynh.

Tin tưởng những thông tin này, nhiều phụ huynh đã cho con nghỉ học tại các trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông để chuyển sang học toàn thời gian tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân.

Cơ quan điều tra xác định việc tổ chức dạy học trên đã dẫn đến những vi phạm quy định của Luật Giáo dục năm 2019.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị các phụ huynh có con theo học tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân thì chủ động liên hệ, cung cấp thông tin liên quan đến vụ án.

Địa chỉ liên hệ: Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng, số 16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Điều tra viên tiếp nhận thông tin: Lê Kim Thành Công, số điện thoại 0938397594.

Cơ quan An ninh điều tra đề nghị những cá nhân có liên quan sớm liên hệ cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.