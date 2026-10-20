Bắt giam gã đàn ông cầm dao bầu rượt đuổi, tấn công cán bộ công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Tiến (SN 1981, trú tại xã An Khánh, Hà Nội) về tội Chống người thi hành công vụ, quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Duy Tiến tại cơ quan công an.

Khoảng 8h20 ngày 5/8, tổ công tác Công an xã An Khánh đến nhà Nguyễn Duy Tiến để chuyển giấy mời, yêu cầu Tiến đến làm việc với cán bộ Phòng PA02, Công an thành phố Hà Nội.

Trong quá trình làm việc, Tiến bất ngờ dùng dao bầu đe dọa, tấn công tổ công tác.

Mặc dù các cán bộ đã chủ động rút lui để bảo đảm an toàn, Tiến vẫn cầm dao truy đuổi, sau đó lái xe máy đuổi theo nhằm tấn công một cán bộ công an, gây mất an ninh, trật tự trên tuyến đường La Phù.

Cũng liên quan đến hành vi gây mất trật tự, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Hương (SN 1991, trú tại xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Khoảng 23h ngày 12/10, tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Dân Thanh, xã Yên Lập nhận được tin báo về vụ xô xát tại khu vực Quốc lộ 70B. Đến hiện trường xác minh, ông H.Q.Đ., tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Dân Thanh, phát hiện Hương đang to tiếng, xô xát với H.T.N. (SN 1994, trú tại xã Thượng Long).

Dù được nhiều người can ngăn, Hương vẫn tiếp tục gây mất trật tự, giật thẻ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, giật và bẻ gậy chỉ huy giao thông, đồng thời có lời nói xúc phạm ông H.Q.Đ. Sau đó, ông Đ. báo cáo Công an xã Yên Lập để phối hợp giải quyết.

Ngày 13/10, Hương đến Công an xã Yên Lập trình diện, khai báo về hành vi của mình.