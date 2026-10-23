Bắt giam đối tượng thuê nhiều xe ô tô, mô tô rồi đem đi cầm cố

Cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt giam Võ Hữu Tý. Ảnh: CA Đồng Tháp.

Theo điều tra, Tý không có việc làm ổn định. Từ tháng 5 đến tháng 8/2026, Tý đã thuê xe mô tô, ô tô của cá nhân, hộ kinh doanh cho thuê xe trên địa bàn các phường Sa Đéc, Mỹ Trà, Cao Lãnh, sau đó đem đi cầm cho người khác để lấy tiền tiêu xài và trả nợ.

Với thủ đoạn trên Tý đã gây thiệt hại cho nhiều bị hại với số tiền gần 700 triệu đồng.