Bắt giam đối tượng say xỉn còn điều khiển xe mô tô, tấn công CSGT khi bị đo nồng độ cồn

Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thanh Quang (SN 1978, thường trú tại thôn Kim Phát, xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 29/9, tại Km1846+700 Quốc lộ 1, thuộc khu phố Trảng Bom 1, phường Trảng Bom, tổ công tác Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông thì phát hiện Quang điều khiển xe máy biển số 60AK-180.72 có biểu hiện nghi vấn.

Ngô Thanh Quang lúc bị bắt.

Qua kiểm tra, Quang có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 0,872 mg/lít khí thở, vượt mức quy định; không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy phép lái xe. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Tuy nhiên, sau đó Quang không chấp hành yêu cầu rời khỏi khu vực làm việc mà tiếp tục lớn tiếng, chửi bới và đi vào khu vực tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ.

Khi được yêu cầu ra ngoài, Quang đã xô đẩy, cào bấu vào cánh tay và tấn công một cán bộ Công an đang làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế Quang, bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai để xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo về những hệ lụy pháp lý có thể phát sinh từ hành vi thiếu kiềm chế, không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, đặc biệt là sử dụng vũ lực để cản trở người đang thi hành công vụ. Từ một hành vi vi phạm giao thông, nếu tiếp tục có hành vi chống đối, người vi phạm có thể phải đối diện với trách nhiệm hình sự.

Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Khi được lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm, cần giữ bình tĩnh, hợp tác và thực hiện đúng yêu cầu của người thi hành công vụ.

Mọi hành vi chửi bới, cản trở, chống đối hoặc dùng vũ lực nhằm ngăn cản người thi hành công vụ đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, kiểm soát hành vi và ứng xử đúng mực, nhất là khi đã sử dụng rượu, bia, để tránh những hậu quả đáng tiếc cho bản thân, gia đình và xã hội.