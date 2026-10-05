Bắt giam đối tượng có tiền án, tiếp tục tổ chức bán số lô, số đề

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ tháng 3 đến tháng 5/2026, H.T.H. đã nhiều lần lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền Bắc và miền Trung để tổ chức bán số lô, số đề cho người chơi. Số tiền dùng để đánh bạc trong mỗi lần được xác định trên 20 triệu đồng. CQĐT đang tiếp tục làm rõ các giao dịch, người có liên quan và những tình tiết khác của vụ án.

Thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng H.T.H

Đáng chú ý, năm 2012, H.T.H. đã bị TAND huyện Nghĩa Hành (trước đây), xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, cũng liên quan đến hình thức lô, đề. Sau khi chấp hành xong bản án, nay H.T.H. tiếp tục thực hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đánh bạc. Tình tiết này đang được cơ quan tiến hành tố tụng xem xét trong quá trình điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

Qua vụ án, cơ quan Công an đề nghị người dân không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện các tụ điểm hoặc hành vi có dấu hiệu tổ chức đánh bạc. Hoạt động lô, đề không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về kinh tế mà còn có thể kéo theo nhiều hệ lụy về an ninh, trật tự.