Bắt giam đối tượng cho vay nặng lãi, lập hợp đồng góp vốn giả đòi nợ

Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tp. Đà Nẵng cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hồng (SN 1982, trú phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” liên quan đến việc cho vay tiền và hợp đồng góp vốn.

Trước đó, ngày 05/6/2026, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận tin báo của bà N.T.H.L (SN 1963, trú phường Hòa Cường, Tp. Đà Nẵng) đối với Trần Thị Hồng.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định, từ tháng 6/2022 đến tháng 3/2023, Hồng nhiều lần cho bà L. vay tiền, đồng thời nhập các khoản phát sinh từ những giao dịch làm ăn khác vào tiền gốc để tính lãi. Đến ngày 09/3/2023, tổng số tiền gốc và lãi mà Hồng yêu cầu bà L. thanh toán lên đến 20,5 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Trần Thị Hồng (ảnh CA)

Biết gia đình bà L. có thửa đất rộng khoảng 6.000m² tại khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám - Lê Thanh Nghị - Thăng Long, đứng tên con trai bà L. là ông N.A.K, Hồng tìm cách chuyển khoản nợ thành giao dịch góp vốn đầu tư bất động sản.

Mặc dù Hồng biết thửa đất đang có tranh chấp tại Tòa án, không đủ điều kiện triển khai dự án nhưng vẫn lập nhiều hợp đồng, vi bằng góp vốn vào dự án là “Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú”, yêu cầu bà L. và ông K. ký xác nhận.

Từ khoản nợ 20,5 tỷ đồng, chỉ trong vòng một năm, số tiền Hồng yêu cầu bà L. thanh toán đã tăng lên 48,625 tỷ đồng. Cụ thể, sau 6 tháng, khoản tiền này được nâng lên 32 tỷ đồng dưới danh nghĩa “tiền chia cổ phần đợt 1”; đến tháng 3/2024 tiếp tục tăng lên 48,625 tỷ đồng với lý do “bồi thường vi phạm thời hạn thanh toán”.

Khi bà L. không còn khả năng chi trả, Hồng sử dụng các hợp đồng góp vốn nói trên để khởi kiện tại Tòa án nhân dân khu vực 1 - Đà Nẵng, yêu cầu bà L. thanh toán toàn bộ số tiền theo hợp đồng.

Đáng nói, Trần Thị Hồng không hợp tác với cơ quan điều tra, luôn phủ nhận việc cho bà L. vay tiền và khẳng định các hợp đồng góp vốn là giao dịch đầu tư có thật.

Kết quả điều tra xác định, dự án “Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú” tại thửa đất 6.000m² hoàn toàn không có thật. Các khoản tiền được thể hiện dưới danh nghĩa chia cổ phần, bồi thường vi phạm hợp đồng thực chất là lãi vay, với mức lãi suất 112,195%/năm và 103,9%/năm, cao gấp nhiều lần mức pháp luật cho phép. Số tiền thu lợi bất chính được xác định là 24,025 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Hồng vẫn sử dụng những hợp đồng góp vốn giả tạo để khởi kiện, yêu cầu Tòa án buộc bà L. trả tiền. Cơ quan điều tra xác định, đây là thủ đoạn nhằm lợi dụng hoạt động tố tụng dân sự để hợp thức hóa khoản lãi vay trái pháp luật.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.