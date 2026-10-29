Bắt giám đốc trung tâm Anh ngữ về hành vi lừa đảo

Đào tạo chui chương trình phổ thông khi chưa được cấp phép

Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Thiên Tư (SN 1970, trú tại số 177 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng phê chuẩn.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Trương Văn Thiên Tư thành lập Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và giữ chức vụ giám đốc.

Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ việc liên quan hoạt động đào tạo chui.

Mặc dù chỉ được Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cấp phép đào tạo, bồi dưỡng các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi, không được cấp phép dạy chương trình phổ thông và liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài, Tư vẫn tổ chức dạy học toàn thời gian chương trình tiểu học phổ thông mang tên Prinberk Academy cho học sinh từ 5 đến 16 tuổi.

Theo chương trình học được giới thiệu tại trung tâm, học sinh học 5 ngày mỗi tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, mỗi ngày 2 buổi sáng và chiều. Mức học phí dao động từ 7-8 triệu đồng/tháng.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình hoạt động, Trương Văn Thiên Tư đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối nhằm che giấu tình trạng pháp lý của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân.

Ngoài ra, Tư còn đưa ra những thông tin sai sự thật, thổi phồng về chương trình Prinberk Academy nhằm tạo lòng tin với phụ huynh học sinh.

Theo tài liệu điều tra, nhiều phụ huynh đã cho con nghỉ học tại các trường theo chương trình giáo dục phổ thông để chuyển sang theo học chương trình Prinberk Academy tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân. Hoạt động tổ chức dạy học nêu trên được xác định có dấu hiệu vi phạm Luật Giáo dục năm 2019.

Công an đề nghị phụ huynh cung cấp thông tin

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trương Văn Thiên Tư để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị phụ huynh có con theo học tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và Công ty TNHH Dịch vụ Bảo An Nhiên chủ động liên hệ, cung cấp thông tin liên quan.

Phụ huynh có thể liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng tại số 16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng hoặc Điều tra viên Lê Kim Thành Công qua số điện thoại 0938.327.594.