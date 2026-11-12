Bắt giám đốc mượn máy móc hơn 6,2 tỷ đồng đem bán phế liệu

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Như Long (SN 1966, trú tại phường Bình Phú, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Trần Như Long tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Long là Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam, có địa chỉ tại Khu công nghiệp Trà Nóc II, TP Cần Thơ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 5/2025, Long đưa ra thông tin gian dối về việc cần mượn máy móc đưa về nhà máy tại Cần Thơ nhằm thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất ngành nhựa.

Tin tưởng thông tin trên, một Phó Giám đốc công ty tại TP.HCM đã đồng ý cho Long mượn một hệ thống máy tái chế nhựa PET và một máy tách màu trong thời hạn 2 tháng.

Theo kết quả định giá, tổng giá trị số máy móc này lên tới hơn 6,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận và vận chuyển toàn bộ thiết bị về Cần Thơ, Long không sử dụng số máy móc theo mục đích đã thỏa thuận.

Thay vào đó, người này bị cáo buộc đã liên hệ với các cơ sở thu mua phế liệu để bán toàn bộ số thiết bị, lấy tiền phục vụ nhu cầu chi tiêu cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng kết quả định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ xác định hành vi của Trần Như Long có dấu hiệu cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.