Bắt Giám đốc Công ty TC79 cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi gần 100 tỷ đồng

Ngày 22/10, Bộ Công an cho biết, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng do Trần Văn Công (SN 1991, trú tại TP Hải Phòng), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ TC79, cầm đầu, có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng qua không gian mạng.

Nhóm này hoạt động tại Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh và TPHCM.

Đối tượng Trần Văn Công. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 9/10, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương đồng loạt triệu tập 26 đối tượng, khám xét khẩn cấp 9 địa điểm là trụ sở đăng ký kinh doanh, chi nhánh và cửa hàng của Công ty TNHH Dịch vụ TC79.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 ô tô, gần 300 điện thoại di động, máy tính cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ ngày 17/7/2024 đến 9/10/2026, nhóm đối tượng đã lập 14.844 hợp đồng vay, với tổng số tiền giải ngân gần 100 tỷ đồng. Số tiền lãi thu được từ các hợp đồng đã tất toán là hơn 23 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với hoạt động “tín dụng đen”, lựa chọn ngân hàng hoặc công ty tài chính được cấp phép khi có nhu cầu vay vốn.

Người dân cũng được khuyến cáo không đăng nhập tài khoản iCloud của người lạ vào thiết bị cá nhân, không cung cấp mật khẩu hoặc quyền quản lý Apple ID cho người khác. Khi phát hiện dấu hiệu cho vay biến tướng qua iCloud hoặc bị đe dọa, tống tiền, cần báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý.