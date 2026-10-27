Bắt giám đốc công ty luật để điều tra hành vi lừa đảo

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình tư vấn, hỗ trợ một khách hàng giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn, Quang bị cáo buộc đã lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, đưa ra thông tin gian dối liên quan đến việc giải quyết tranh chấp và mua nhà, đất để nhiều lần nhận tiền.

Sau khi nhận tiền, Quang sử dụng vào mục đích cá nhân, không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng dịch vụ pháp lý. Bước đầu, cơ quan Công an xác định số tiền bị chiếm đoạt là 5,25 tỷ đồng.

Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Bắc Ninh phê chuẩn. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và xác định thêm người bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đề nghị những người đã ký hợp đồng, giao tiền cho Dương Văn Quang hoặc Công ty Luật TNHH An Tâm Phúc và nhận thấy có dấu hiệu bị chiếm đoạt tài sản liên hệ Điều tra viên Nguyễn Thành Luân, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh, qua số điện thoại 0963 898 113 để cung cấp thông tin.