Bắt giám đốc công ty luật chiếm đoạt hơn 5,2 tỷ đồng của thân chủ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Văn Quang, Giám đốc Công ty Luật TNHH An Tâm Phúc, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, Dương Văn Quang (sinh năm 1988, trú tại thôn An Phú, xã Bắc Lũng, thành phố Bắc Ninh) là luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố, đồng thời giữ chức Giám đốc Công ty Luật TNHH An Tâm Phúc, có trụ sở tại khu đô thị phía Nam, phường Tân Tiến.

Hành vi phạm tội của bị can bị phát giác từ quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn pháp lý giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn cho một khách hàng.

Đối tượng Dương Văn Quang (sinh năm 1988, trú tại thôn An Phú, xã Bắc Lũng, thành phố Bắc Ninh)

Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nắm bắt tâm lý và sự tin tưởng của thân chủ, bị can đã nhiều lần đưa ra các thông tin không đúng sự thật liên quan đến tiến trình giải quyết vụ việc cũng như các giao dịch mua bán nhà đất.

Bằng các thủ đoạn này, số tiền bị can đã yêu cầu nạn nhân giao nộp lên tới 5,25 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận số tiền lớn từ phía đương sự, Dương Văn Quang đã không thực hiện đúng hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký kết.

Toàn bộ khoản tiền chiếm đoạt được xác định đã bị can dùng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Văn Quang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn theo đúng trình tự pháp luật.

Nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân và phục vụ công tác mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Bắc Ninh thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân từng giao dịch với đối tượng.

Những trường hợp đã ký hợp đồng dịch vụ, giao tiền cho Dương Văn Quang hoặc Công ty luật TNHH An Tâm Phúc có dấu hiệu bị lừa đảo, hoặc người nắm giữ tài liệu liên quan đến vụ việc, cần khẩn trương liên hệ phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan công an để được giải quyết theo quy định.

Vụ án hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Bắc Ninh tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ quy mô vi phạm để xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự.