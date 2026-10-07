Bắt giam bị can chém 3 mẹ con ở Cà Mau thương vong

Đối tượng Trần Chí Công. Ảnh: CTV.

Chiều 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Trần Chí Công (40 tuổi), ngụ ấp 3, xã Năm Căn (tỉnh Cà Mau) về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, Công có quan hệ tình cảm, chung sống với chị N.T.L.H (39 tuổi) cùng 3 người con riêng của chị H. từ năm 2022. Do mâu thuẫn tình cảm phát sinh trước đó nhưng không được giải quyết, ngày 5/10, Công đến nhà chị H. để nói chuyện.

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Công lấy dao tấn công chị H. cùng 2 người con có mặt tại nhà. Hậu quả làm 1 người con của chị H là cháu V.N.T.K. (6 tuổi) tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Riêng chị H. và người con 11 tuổi bị thương tích nặng.

Công an lấy lời khai Trần Chí Công.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ án.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Chí Công về hành vi “Giết người”.

Được biết trước đó Công không có tiền án, tiền sự, không phải đối tượng bất hảo tại địa phương.

Tại cơ quan Công an, Công thừa nhận hành vi của mình và tỏ ra ăn năn hối lỗi vì những gì mình gây ra cho nạn nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.