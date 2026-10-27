Bắt giam 2 phụ nữ chủ mưu vụ cưỡng đoạt tiền đặt cọc mua đất

Chiều 27/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng thông tin, mở rộng điều tra vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại phường Liên Chiểu, Đà Nẵng, CQĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Thị Vân (SN 1971, trú Tổ 51 phường Liên Chiểu) và Ngô Thị Hồng Vân (SN 1979, trú tại K920/31 Tôn Đức Thắng, phường Liên Chiểu).

Các bị can Ngô Thị Vân và Ngô Thị Hồng Vân.

Trước đó, ngày 11/7/2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Dũng (SN 1995) và Phan Lê Ngọc Quý (SN 1995, cùng trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo điều tra, xuất phát từ tranh chấp HĐ đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông L.P.T. (trú phường Liên Chiểu) với bà Ngô Thị Vân và Ngô Thị Hồng Vân (2 bị can nói trên). Ông T. ký HĐ đặt cọc chuyển nhượng nhà, đất với 2 bà tên Vân số tiền đặt cọc là 250 triệu đồng.

Cả 2 bà Vân biết rõ thửa đất có một phần thuộc diện quy hoạch và thông tin này được thể hiện trong sổ đỏ. Nhưng đến thời hạn thực hiện HĐ, 2 bà Vân lấy lý do đất thuộc quy hoạch nên yêu cầu ông T. trả tiền cọc.

Ông T. không chấp nhận. Ngày 04/4/2026 và ngày 05/4/2026, cả 2 bà Vân cùng Dũng và Quý liên tục gọi điện, nhắn tin, tìm đến nhà ông T. để chửi bới, đe dọa nhằm gây áp lực buộc ông T. trả tiền. Trong đó, Dũng đánh vào mặt ông T. gây chảy máu mũi.

Các bị can Nguyễn Hữu Dũng và Phan Lê Ngọc Quý.

Cả 4 đối tượng liên tục chửi bới, đe dọa uy hiếp tinh thần ông T.; khóa cửa, không cho ông T. vào nhà... Lo sợ, ông T. chuyển 2 triệu đồng. Tiếp tục bị đe dọa, ông T. cầu cứu, tố giác hành vi của các đối tượng đến cơ quan chức năng.

Qua điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng ngày 11/7 khởi tố bị can, bắt tạm giam Dũng và Quý; đến cuối tháng 10/2026, khởi tố, bắt tạm giam đối với Ngô Thị Vân và Ngô Thị Hồng Vân.

Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng.