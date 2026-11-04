Bắt giam 2 đối tượng mang theo dao chặn xe người đi đường để cướp

Ngày 4/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Ý (SN 2007) và Nguyễn Thanh Bình (SN 2010, cùng trú phường Bình Đức, An Giang) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 1/11, do cần tiền tiêu xài, Ý rủ Bình đi tìm những người điều khiển xe máy một mình ở khu vực vắng vẻ để cướp tài sản.

Hiện trường nơi Ý và Bình cướp chiếc xe máy của người đi đường.

Để thực hiện hành vi, Ý điều khiển xe máy chở Bình, mang theo hai con dao gọt hoa quả đi trên Quốc lộ 91 tìm "con mồi".

Đến khoảng 23h40 cùng ngày, khi đến tuyến đường tránh Quốc lộ 91, đoạn qua xã Bình Mỹ, cả hai phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy đi một mình theo chiều ngược lại. Ý lập tức quay xe, chặn đường để Bình dùng dao đe dọa, cướp xe máy của nạn nhân rồi đưa xe về nhà Ý cất giấu.

Tiếp nhận tin báo, khoảng 1h ngày 2/11, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp công an địa phương vào cuộc truy tìm. Xác định Ý và Bình có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở công an làm việc.

Hung khí gây án được thu giữ. Ảnh: A. Tầm.

Tại cơ quan công an, Ý và Bình thừa nhận hành vi cướp xe máy tại xã Bình Mỹ. Lực lượng chức năng sau đó thu giữ chiếc xe tang vật mà cả hai vừa cướp được nhưng chưa kịp tiêu thụ, đồng thời thu giữ phương tiện và hung khí sử dụng để gây án.