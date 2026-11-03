Bắt giam 2 đối tượng đập vỡ kính xe tải của đồng nghiệp vì nghi ngờ nói xấu với ông chủ

Ngày 3/11, Công an xã Phước Hòa, TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nhựt Duy (SN 1995, trú tại xã Hồ Đắc Kiện, thành phố Cần Thơ) và Nguyễn Hoàng Minh (SN 2008, trú tại xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) để điều tra về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Hai đối tượng Nguyễn Nhựt Duy và Nguyễn Hoàng Minh bị bắt giữ

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào ngày 21/8/2026, Nguyễn Nhựt Duy và Nguyễn Hoàng Minh nảy sinh bức xúc sau khi bị anh Nghiêm Thế Mạnh cho nghỉ công việc tài xế và phụ xe. Do nghi ngờ anh Trần Trung Hiếu (SN 1986, trú tại xã Phước Hòa, TPHCM) là người xúi giục anh Mạnh cho mình nghỉ việc nên Duy đã bàn bạc với Minh tìm cách chặn đánh anh Hiếu. Sau khi nghe xong, Minh đồng ý và chuẩn bị sẵn 2 cây gậy bóng chày bằng sắt, dài khoảng 80cm, để làm hung khí.

Khi phát hiện xe tải do anh Hiếu điều khiển, Duy dùng xe máy chở Minh đến chặn phía trước đầu xe và yêu cầu anh Hiếu xuống xe. Do anh Hiếu không đồng ý nên Minh đã sử dụng gậy bóng chày bằng sắt đập mạnh vào kính hông bên trái, sau đó tiếp tục đập vào kính chắn gió phía trước, làm vỡ kính xe tải.

Theo Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản xã Phước Hòa, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là 12,8 triệu đồng. Theo đó, ngày 1/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nhựt Duy và Nguyễn Hoàng Minh, đồng thời ra lệnh bắt 2 bị can để tạm giam nhằm phục vụ công tác điều tra về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Hung khí gây án được thu giữ

Qua vụ việc trên, Công an xã Phước Hòa khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc khi phát sinh mâu thuẫn trong công việc, sinh hoạt và các mối quan hệ xã hội. Mọi bất đồng cần được giải quyết thông qua đối thoại, thương lượng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền can thiệp, giải quyết theo quy định. Tuyệt đối không vì những nghi ngờ, bức xúc cá nhân mà sử dụng bạo lực, hoặc có hành vi xâm phạm sức khỏe, tài sản của người khác.