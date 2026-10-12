Bắt gặp con rể mua đồ đắt tiền cho nhân tình, cách xử lý của bố vợ khiến anh ta quỳ sụp bật khóc

*Ghi lại câu chuyện của ông Đỗ Bình (tên nhân vật đã được thay đổi, sapo và các tít do biên tập viên đặt)

Vợ chồng tôi năm nay đều gần 70 tuổi, sống ở quê ngay sát Hà Nội với mảnh vườn nhỏ và khoản lương hưu đủ dùng. Chúng tôi chỉ có duy nhất cô con gái, nuôi dạy thành tài rồi gả chồng trên thành phố. Con rể tôi năng nổ, có chí tiến thủ, hiện làm trưởng phòng cho một công ty lớn.

Bốn năm qua, hai đứa dọn về chung một nhà, mua được chung cư, xe ô tô và có con gái nhỏ 3 tuổi. Cách đây 3 tháng, con gái tôi mang bầu bé thứ hai. Vì con nghén nặng, sức khỏe yếu nên vợ chồng tôi lên phụ giúp cơm nước, đưa đón cháu ngoại đi học.

Tôi vốn tự hào về cậu con rể này. Mỗi dịp lễ Tết về quê, hai bố con lại ngồi uống trà, đánh cờ, con rể lúc nào cũng chu đáo. Tôi cứ ngỡ cuộc sống của con gái thế là tròn đầy, cho đến một buổi chiều muộn tuần trước.

Hôm ấy, con rể bảo đi gặp đối tác nên không về ăn cơm. Khi tôi dắt cháu ngoại đi dạo ở trung tâm thương mại gần nhà, tôi bàng hoàng thấy con rể đang ôm eo một cô gái trẻ bước vào cửa hàng thời trang. Đứng nhìn qua tấm kính, tôi thấy con rể không ngần ngại quẹt thẻ thanh toán hóa đơn mua sắm nhiều đồ đắt tiền cho người phụ nữ đó.

Con rể ngoại tình và đêm trắng của người cha

Tai tôi ù đi, lồng ngực thắt lại vì giận dữ. Bản năng của một người cha khiến tôi muốn lao vào hỏi cho ra lẽ. Nhưng nhìn đứa cháu ngoại đang líu lo nắm tay và nghĩ đến con gái đang mang bầu ở nhà, tôi hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Tôi dắt cháu quay về, giấu kín chuyện này, không nói cho vợ tôi hay con gái biết.

Đêm đó, tôi thức trắng. Tôi biết nếu làm ầm ĩ lên, hạnh phúc của con gái sẽ tan nát, đứa trẻ chưa ra đời đã phải chịu cảnh gia đình sứt mẻ. Tôi biết đàn ông khi vụng trộm, điều họ sợ nhất không phải là những trận đánh ghen ầm ĩ, mà là sự im lặng, điềm tĩnh của người trong cuộc.

Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho con rể: “Chiều nay tan làm, con vào quán trà gần cơ quan nhé, bố có chút việc muốn bàn, đừng nói cho vợ con biết”.

Sự bao dung đúng lúc của người trải đời

Khi con rể bước vào quán, tôi nhẹ nhàng đẩy về phía anh ta một xấp giấy tờ. Mở ra, mặt anh ta lập tức biến sắc, mồ hôi túa ra.

Đó không phải ảnh bằng chứng ngoại tình, mà là cuốn sổ tiết kiệm cũ đứng tên tôi, kèm xấp hóa đơn tiền viện phí thời điểm con gái thăm khám sinh con đầu, tiền mua chiếc xe ô tô đầu tiên của hai đứa mà chính tay tôi gửi lên hỗ trợ ngày mới cưới.

Nhìn thấy xấp giấy tờ và cuốn sổ của bố vợ, người con rể bật khóc hối lỗi, nhận ra sai lầm của mình ngay bên bờ vực đổ vỡ. Ảnh minh họa

Tôi nhìn thẳng con rể, nói chậm rãi: “Bố gọi con ra đây không phải để đánh ghen thay con gái. Bố hỏi thật, ngày đến xin cưới, con hứa với bố những gì? Ngày hai đứa khó khăn, bố mẹ chắt bóp gửi lên để con có cái xe đi làm, cái nhà ấm cúng. Giờ con thành đạt, có tiền, con lại mang đi nuôi người phụ nữ khác, trong khi vợ con đang mang bầu nghén ngẩm ở nhà? Con đối xử với người đầu ấp tay gối như thế có đáng mặt đàn ông không?”

Con rể tôi run rẩy định thanh minh, tôi giơ tay dừng lại:“Bố không cần nghe giải thích. Việc này con Minh chưa biết. Bố cho con đúng 3 ngày để chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ sai trái đó. Nếu sau 3 ngày con không làm được, bố sẽ đưa con gái và cháu về quê. Bố nuôi nổi con, nuôi nổi cháu. Nhưng bố tin con thông minh, biết cái gì là ảo ảnh, cái gì là gia đình”.

Trước sự nghiêm khắc và thấu tình đạt lý của tôi, anh con rể cao lớn bỗng quỳ sụp xuống, ôm lấy chân tôi bật khóc nức nở. Anh ta nghẹn ngào: “Bố ơi, con sai rồi. Con xin bố cho con cơ hội sửa sai, đừng nói cho vợ con biết, con sẽ cắt đứt ngay...”.

Phía sau sự nhẫn nhịn của người bố vợ

Sau hôm ấy, con rể tôi thay đổi hẳn. Anh ta đi làm về đúng giờ, vào bếp phụ vợ nấu ăn và chăm sóc con cái chu đáo. Nhìn con gái vui vẻ khoe dạo này chồng chiều chuộng hơn, lòng tôi vừa trào lên niềm thương xót con vừa nhẹ nhõm.

Tôi viết những dòng này không nhằm mục đích trách phạt, chỉ mong những người chồng, người cha trẻ hiểu rằng: Sóng gió hôn nhân có thể ập đến bất cứ lúc nào, nhưng ranh giới giữa một bước sa ngã, sự đổ vỡ hoàn toàn và gia đình êm ấm đôi khi chỉ nằm ở một cái quay đầu đúng lúc.

LTS: Khi hôn nhân của con cái gặp sóng gió, sự nóng giận hay những đòn trả đũa đôi khi chỉ làm ngọn lửa gia đình lụi tàn nhanh hơn. Sự điềm tĩnh, nghiêm khắc và một vòng tay bao dung đúng lúc của người già mới là cách tốt nhất để kéo những đứa con lạc lối trở về với mái ấm gia đình. Bạn nghĩ gì về câu chuyện trên, hãy cùng bày tỏ quan điểm trong phần bình luận bên dưới nhé.