Bắt gặp chồng ôm nhân tình trên giường, vợ tung clip nhận về 77 triệu người xem

Ngày 8/6/2026, một phụ nữ đăng tải video ghi lại cảnh chồng mình nằm trên giường, ôm một người phụ nữ khác. Cô cho biết đã bất ngờ trở về nhà và chứng kiến cảnh tượng gây sốc này.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng. Bên cạnh tình tiết ngoại tình, một số người dùng mạng còn chú ý đến những chi tiết xuất hiện trong video như chiếc giường, nắp bình giữ nhiệt và chiếc gối in hình Doraemon.

Căn phòng nơi người vợ bắt quả tang chồng và nhân tình. Ảnh: Thairath

Chỉ trong vài giờ, video đã đạt 77 triệu lượt xem trước khi bị gỡ khỏi Facebook. Tuy nhiên, sức lan tỏa của đoạn clip vẫn khiến hai hashtag #FactoryGuy và #Wife trở thành chủ đề được tìm kiếm, bàn luận nhiều trên nền tảng X suốt đêm và sang sáng hôm sau.

Không chỉ bàn tán về chiếc giường hay nắp bình giữ nhiệt, cư dân mạng còn đặt nhiều câu hỏi về thái độ của người chồng và nhân tình. Khi bị người vợ ghi hình và phát hiện, cả hai dường như không tỏ ra hoảng hốt mà còn mỉm cười, thậm chí kéo sát nhau để ôm.

Bên cạnh đó, khi xem lại những bài đăng trước đây của người vợ, một số người phát hiện cô từng chia sẻ những lời than thở về việc độc thân và cô đơn. Điều này khiến cư dân mạng đặt dấu hỏi, bởi trong đoạn video, người phụ nữ lại lớn tiếng khẳng định mình là vợ hợp pháp và có giấy đăng ký kết hôn.

Gần đây, các phóng viên đã kiểm tra tài khoản Facebook của người vợ nhưng tài khoản này đã được đóng. Hiện chưa rõ cô chủ động khóa tài khoản hay tài khoản bị xóa sau khi đoạn clip gây bão.

Trong khi đó, một số trang mạng xã hội có lượng theo dõi lớn đưa tin các chủ nợ đang tìm kiếm người phụ nữ này. Họ được cho là hy vọng cô sử dụng khoản tiền nhận được từ vụ kiện nhân tình để trả nợ, bởi trước đó người phụ nữ đã chặn liên lạc với họ.