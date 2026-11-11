Bắt gã con rể sát hại mẹ vợ rồi cướp vàng

Hiện trường vụ án. Ảnh: CA Cần Thơ.

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 5/11, Công an phường Hưng Phú tiếp nhận tin báo của chị A. (SN 2007, ngụ phường Hưng Phú) về việc phát hiện mẹ ruột là bà H. (SN 1966) nằm bất động trên giường trong phòng ở lầu 1, mặt tím tái. Chị A. cùng người thân đưa bà H. đến bệnh viện cấp cứu nhưng bà đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hưng Phú đã kịp thời báo cáo, phối hợp với Phòng CSHS và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm, ghi nhận hiện trường, thu thập dấu vết, xác minh những người có liên quan.

Qua công tác khám nghiệm và đánh giá các dấu vết ban đầu, lực lượng chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu bất thường, có khả năng liên quan đến tác động ngoại lực ở vùng cổ, cần tập trung xác minh, làm rõ.

Đối tượng Lê Duy Mạnh. Ảnh: CA Cần Thơ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS phối hợp với Công an phường Hưng Phú và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xác minh, phát hiện những dấu hiệu nghi vấn liên quan đến Lê Duy Mạnh (SN 2005, ngụ phường Bình Thủy) là con rể của bà H.

Qua làm việc, Mạnh khai nhận do thất nghiệp, không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định sát hại bà H. để chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 5/11, Mạnh đã dùng dây siết cổ bà H. Khi bà H. bất động, Mạnh lấy một sợi dây chuyền, một đôi bông tai và 2 chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng của bà H. Sau đó, Mạnh dùng nhiều thủ đoạn nhằm che giấu hành vi phạm tội.