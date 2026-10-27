Bắt được 'quái vật' khổng lồ dài 7 mét với cái bụng phình to, hé lộ bữa ăn đáng sợ

Người dân tại tỉnh Sulawesi Tenggara, phía đông nam Indonesia, đã bắt được một con trăn dài khoảng 7 mét với phần bụng phình to bất thường. Con vật được cho là vừa nuốt chửng một con nai rừng trước khi bị phát hiện trong khu vực rừng Tahura Nipanipa.

Theo Detik, anh Juni, một cư dân địa phương, cho biết con trăn được phát hiện vào khoảng 12h30 ngày 22/10 tại khu rừng thuộc làng Mangga Dua, khu vực Kendari. Người đầu tiên nhìn thấy con vật là chú của anh, trong lúc kiểm tra đường ống nước bị rò rỉ.

Con trăn dài 7 mét bị bắt với cái bụng phình to. Ảnh: Istimewa.↵

“Ban đầu, chú tôi muốn sửa đường ống bị rò rỉ thì phát hiện một con trăn nằm gần đó với phần bụng phình to”, Juni kể lại với phóng viên ngày 23/10.

Sau khi phát hiện con trăn, người chú đã xuống làng gọi thêm người đến hỗ trợ. Nhóm người sau đó tìm cách khống chế phần đầu con vật, đồng thời dùng một khúc gỗ để cố định nó.

Tuy nhiên, trong quá trình bắt giữ, con trăn bất ngờ chống trả, khiến những người tham gia phải dùng khúc gỗ đánh vào con vật cho đến khi nó bất động.

“Khi chúng tôi sắp bắt được nó, con trăn đã chống trả và ngay lập tức bị đánh bằng một khúc gỗ cho đến khi bất động”, Juni cho biết.

Sau khi xác nhận con trăn đã chết, người dân đưa xác con vật về làng và chôn cất. Theo thông tin được đăng tải, con trăn dài khoảng 7 mét và có phần bụng lớn bất thường, được cho là dấu hiệu cho thấy nó vừa ăn thịt một con nai rừng.