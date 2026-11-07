Bắt được phạm nhân trốn trại giam A2 Hồ Văn Tình
Sau nhiều ngày lẩn trốn trong khu vực rừng núi ở Khánh Hòa, phạm nhân Hồ Văn Tình, đang chấp hành án 20 năm tù về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy, đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ vào chiều 7/11.
Chiều 7/11, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phát hiện, bắt giữ Hồ Văn Tình, phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 (Bộ Công an).
Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về hai tội danh “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Theo thông tin từ người dân và cơ quan chức năng, đêm 4/11, Tình được cho là đã xuống khu vực nhà dân để tìm kiếm thức ăn.
Đến ngày 6/11, sau khi tiếp nhận thêm thông tin nghi vấn về sự xuất hiện của đối tượng, các mũi trinh sát tiếp tục tổ chức truy tìm, bám sát khu vực rừng núi làng Cây Cày, xã Bắc Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.
Sau nhiều ngày triển khai lực lượng truy bắt, Hồ Văn Tình đã bị phát hiện và khống chế.
Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/bat-duoc-pham-nhan-tron-trai-giam-a2-ho-van-tinh-55679.html