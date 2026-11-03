Bắt được Lữ Văn Toàn, phạm nhân thứ ba trong vụ trốn Trại giam A2

Sáng 3/11, theo nguồn tin, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ phạm nhân Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú tỉnh Thanh Hóa) vào khoảng hơn 0h cùng ngày. Toàn là một trong bốn phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Phạm nhân này bị phát hiện tại khu vực triền núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Thời điểm bị bắt, Toàn không chống cự và nhanh chóng bị lực lượng chức năng khống chế.

Khu vực (chấm màu đỏ) lực lượng chức năng tiến hành vây bắt Lữ Văn Toàn.

Như vậy, đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ được ba trong số bốn phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2. Phạm nhân còn lại là Hồ Văn Tình hiện vẫn đang lẩn trốn.

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã thông tin, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, bốn phạm nhân gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường đã bỏ trốn.

Sau khi xảy ra vụ việc, Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả bốn phạm nhân.

Lữ Văn Toàn bị bắt vào khoảng 0h ngày 3/11

Đến sáng 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên một xe khách lưu thông qua Quốc lộ 27C.

Tối 28/10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tỉnh Gia Lai) khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm.

Lữ Văn Toàn thời điểm bị bắt giữ (trái) và hình truy nã trước đó của cơ quan công an