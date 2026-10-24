Bắt được 1 trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Theo hồ sơ, Lê Văn Cường (trú xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) đang chấp hành án tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Chiều 21/10, trong lúc lao động tại Đội 43, Phân trại số 1, Trại giam A2, Cường cùng 3 phạm nhân khác đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn. Đến rạng sáng 24/10, lực lượng công an phát hiện Cường xuất hiện tại khu vực xã Nam Khánh Vĩnh, cách Trại giam A2 khoảng 30km, nên tổ chức khống chế, bắt giữ.

Lê Văn Cường khi bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Ba phạm nhân còn lại đang bị truy bắt gồm: Hồ Văn Tình (24 tuổi, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy; Lữ Văn Toàn (31 tuổi, trú xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa), đang chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người; Võ Hoàng Duy (27 tuổi, trú xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, chiều 22/10, Giám thị Trại giam A2 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với 4 phạm nhân bỏ trốn. Đồng thời, Trại giam A2 gửi quyết định truy nã đến công an các địa phương, đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và phối hợp với các cơ quan chức năng tại Khánh Hòa tổ chức truy bắt.

Đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an tỉnh đã huy động nhiều lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương triển khai công tác truy bắt, tổ chức tuần tra, chốt chặn tại nhiều tuyến đường, khu vực.

Theo quyết định truy nã, người dân có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Khi bắt hoặc tiếp nhận người bị truy nã, cần thông báo ngay cho Trại giam A2 tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, qua số điện thoại 090.696.6699 hoặc 098.886.3454.