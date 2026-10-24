Bắt được 1 phạm nhân trốn trại giam A2 ở Khánh Hòa

Sáng 24/10, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Văn Cường, một trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Cường bị phát hiện tại khu vực xã Nam Khánh Vĩnh vào khoảng 4h30 cùng ngày trên một xe khách ở QL27C, cách nơi bỏ trốn khoảng 30km. Lực lượng công an nhanh chóng khống chế, bắt giữ phạm nhân này sau 3 ngày lẩn trốn.

Lê Văn Cường khi bị bắt giữ (ảnh: CACC)

Theo lệnh truy nã đặc biệt, Lê Văn Cường (32 tuổi, trú xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) đang chấp hành án tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, chiều 21/10, trong lúc lao động tại Đội 43, Phân trại số 1, Trại giam A2 thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an), Cường cùng 3 phạm nhân khác lợi dụng sơ hở để bỏ trốn.

Quyết định truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân.

Ba phạm nhân còn lại đang bị truy bắt gồm Hồ Văn Tình (24 tuổi, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy; Lữ Văn Toàn (31 tuổi, trú xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa), chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người; và Võ Hoàng Duy (27 tuổi, trú xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai), chấp hành án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Chiều 22/10, Giám thị Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi trốn khỏi nơi giam, đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với 4 phạm nhân.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Khánh Hòa huy động nhiều lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương tổ chức truy bắt. Các tổ công tác triển khai chốt chặn trên nhiều tuyến đường, tuần tra ngày đêm nhằm nhanh chóng phát hiện, bắt giữ các phạm nhân bỏ trốn.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân khi phát hiện các phạm nhân đang bị truy nã cần báo ngay cho công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất. Người dân cũng có thể cung cấp thông tin cho Trại giam A2 tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, qua các số điện thoại 090.696.6699 hoặc 098.886.3454.